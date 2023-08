Marcelo Tinelli se cansó del ninguneo impune que Yanina Latorre tiene en LAM con sus invitadas mujeres, en especial con la bailarina e influencer uruguaya, Fernanda Sosa, de quién la angelita no suele hablar bien y desde que se enteró de la forma cómo lleva su vida y cómo maneja su self branding, le clavó la cruz y no le da descanso.

El productor de América TV y presentador de el Bailando 2023, estaba desde el Hipódromo de Palermo junto a Ángel de Brito en el móvil y Yanina Latorre estaba en el piso de LAM en la conducción.

"No voy a hablar con ustedes porque son todas unas incrédulas", comentó Tinelli cuando se rieron de él al decir que llevaba mucho tiempo solo, sin tener intimidad con alguien. Ese fue el pie para que el presentador se empezara a enojar. "Qué mentiroso, Marcelo, no te lo cree nadie. Ni vos", apuntó Yanina.

Fernanda Sosa.

El enojo de Marcelo Tinelli con Yanina Latorre al aire

"¿Fernanda Sosa, la trajo el Tirri?", preguntó De Brito. "Fernada es una bomba, es divina",comentó y aclaró que llegó al Bailando porque se la recomendó el Tirri, pues son amigos.

"Él día que estuvo conmigo firmando el contrato, divina, me pareció", remarcó Tinelli. Mientras hablaba, Yanina coincidió en que Fernanda Sosa es linda y ahí entró Tinelli: "¿Perdón? Si vos vas a portar, Yani...¡Pará, siempre está enojada! Fui al piso. ¡Estaban enojadas! Hablo ahora con el conductor del programa... están enojadas. ¿Siempre va a estar enojada cuando hablo de una mina".

El Tirri y Fernanda Sosa.

"Se han enojado con todas las chicas que han ido al programa. ¡Me están mintiendo!", apuntó Marcelo Tinelli, pero Yanina Latorre lo negó.

S.A.