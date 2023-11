Nicole Neumann se encuentra en el ojo de la tormenta debido a sus crecientes conflictos con su hija mayor, Indiana Cubero. A pesar de diversas especulaciones sobre el motivo de su disputa, la modelo no hizo declaraciones al respecto. Sin embargo, fuertes rumores afirman que podría haber una posible reconciliación luego que ambas fueron vistas juntas en el cumpleaños de la modelo.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

Asimismo, Indiana Cubero, hace tan solo unos días, cumplió 15 años. La joven celebró junto a su padre, Fabián Cubero y sus hermanos pequeños. A pesar de que Nicole Neumann le dedicó un tierno posteo a través de sus redes sociales, no hubo señales de que la modelo haya sido invitada a la reunión privada para festejar junto a su hija.

El incidente que tuvo Nicole Neumann en ‘Los 8 Escalones’

Nicole Neumann experimentó una situación inesperada y humorística mientras participaba en el programa ‘Los 8 Escalones’. Durante su turno en el juego, a la modelo le tocó hacer una pregunta relacionada con el yoga a los concursantes. Sin embargo, el episodio se tornó en algo más entretenido de lo planeado, ya que la misma se dispuso a mostrar una postura.

“Les voy a representar una postura llamada ‘Del sol’, ustedes me tienen que decir con qué otro nombre se la conoce”, manifestó la personalidad de televisión.

Sin embargo, lo que siguió fue una sorpresa imprevista y divertida. "¡Ay, se me patinaban los tacos! ¡Siempre me olvido que no es lo mismo practicar con tacos que descalza!”, exclamó con humor Nicole Neumann luego de admitir su posible caída al suelo tras realizar la postura de yoga.

P.C