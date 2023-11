Nicole Neumann cumplió años y lo festejó con sus amigas. En medio de todo el escándalo con su hija Indiana Cubero y también los rumores de que su hija del medio, Allegra Cubero, quiera irse a vivir con su papá, la modelo celebró sus 43 años sin sus hijas.

Intrusos interceptó a la conductora y logró sacarle algunas palabras sobre cómo fue el festejo de 15 de su hija: "Todo bien, gracias. Si todo lindo, pero ya saben que no habló de vida privada. Mostré la decoración. Todo lindo, no tengo más para decir". La modelo aclaró también sobre la supuesta pelea con su prometido, Manu Urcera: "Se cuentan tantas mentiras que ya no sé dé donde la sacan".

Así fue el festejo de cumpleaños de Nicole Neumann sin Indiana Cubero ni Allegra Cubero

Después de los festejos de 15 de su hija Indiana Cubero y los rumores de conflicto con Allegra Cubero, Nicole Neumann se tomó su cumpleaños para salir con sus amigas. Luego también se sumó Mauricio Cataraín, su amigo de años.

La modelo decidió merendar con ellos en un café y en la celebración no estuvieron sus hijas ni Manu Urcera ni su hermana Gegé Neumann.

AF.