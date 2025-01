Alfredo Casero siempre se destacó por ser políticamente incorrecto y mantener un estilo irónico, sobre todo en los últimos años. Esta vez, el actor se convirtió en protagonista de un escape digno de película. Después de estar internado por un problema en la cadera, decidió fugarse de la clínica en la que estaba sin haber recibido el alta médica.

Desde Puro Show, fue consultado por su escape y respondió de la manera esperada, con ironía y haciendo sus fuertes chistes de costumbre.

Alfredo Casero

El insólito motivo por el que Alfredo Casero se escapó una clínica

Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show, Alfredo Casero escapó de una clínica sin el alta médica, después de haber estado internado por tres días. Al ser consultado, respondió con su característica ironía sobre cuál fue el motivo de la internación y el de la fuga.

“Él bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces tiene mucho dolor y fue a hacerse ver antes de reestrenar ‘Cha cha cha’ en el teatro. Casi no estrenan por este dolor que él tenía”, señaló la periodista en Puro Show. “Estuvo haciéndose estudios, lo estuvieron infiltrando para que pueda seguir adelante, pero ahora le volvió a agarrar muy fuerte el dolor”, agregó.

“Se internó el lunes en la Clínica Zabala. No le habían dado el alta el miércoles y se escapó, se fue igual”, señaló Fernanda Iglesias.

Frente a esto, el actor fue buscado por el cronista del programa y consultado por el hecho y por su situación actual. “¿Estás con un problema en la cadera?”, preguntó el cronista, a lo que el humorista contestó “no, la traje para laburar”.

“Me llegó una información, me dijeron que estabas internado en la Clínica Zabala en Belgrano y que no te habían dado el alta”, volvió a insistir el movilero, mientras que Casero decidió hacer caso omiso a la consulta y bromeó contando que le hicieron “un alargamiento de pene, tengo 73 centímetros de pene”.

“¿Pero es verdad que no te dieron el alta y te escapaste, que estás prófugo de la medicina?”, insistió nuevamente el periodista y logró que el actor respondiera con la verdad. “Sí, tuve un problema en la cadera, pero me caí…. siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo”, sostuvo.

“Te están esperando los médicos”, lanzó el periodista y Alfredo volvió a contestar con sus chistes de costumbre. “Sí, me están esperando los médicos porque nos besamos desnudos”, sostuvo.

Alfredo Casero

Alfredo Casero se caracteriza por no solo ser picante y ácido en su humor, sino que también lo hace por volverse el protagonista de la escena después de sus actitudes y acciones. Después de escaparse del teatro para estrenar “Cha Cha Cha”, el humorista no volvió a hacer mención sobre el desopilante momento.

MVB