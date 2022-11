El Kun Agüero defendió a Lionel Messi de las amenazas de Canelo Álvarez

El escándalo de Canelo Álvarez y la amenaza de golpear a Lionel Messi continúa. Ahora, esta polémica abre un nuevo capítulo en donde el Kun Agüero se ve involucrado. Y es que el exjugador salió en defensa de su colega y le hizo una contundente advertencia al boxeador mexicano.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina, él tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió Canelo Álvarez denunciando que el capitán albiceleste supuestamente le había faltado el respeto a la nación azteca.

El Kun salió en defensa de Messi.

A pesar de que el rosarino no ha respondido a estas graves amenazas, el Kun Agüero se metió en el medio del escándalo y le respondió al mexicano, enfatizando que no buscara problemas fuera del fútbol. “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario”, partió señalando.

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", explicó Agüero, intentando calmar la furia de Canelo Álvarez. No obstante, el boxeador aún no replicado al argentino.