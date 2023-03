Esta semana en Mañanísima, la panelista Estefi Berardi reveló la conversación que tuvo con el Kun Agüero luego de que se conociera un fuerte rumor de un encuentro furtivo entre él y su expareja, Gianinna Maradona.

En el programa de Carmen Barbieri que se emite por Ciudad Magazine, la influencer y espía de las redes fue la portavoz del enojo del exjugador de la Selección Argentina de Fútbol. ¿Qué dijo el Kun Agüero para sacarle validez a las pruebas que publicaron?

“Ella vino hace unas semanas a traerme a mi hijo y nada más”, explicó el empresario y ahora gamer sobre su encuentro con Gianinna Maradona, la madre de su hijo Bejamín Agüero Maradona.

Benjamín y Kun Agüero.

Berardi explicó que el Kun dejó ver su enojo por la publicación de este tipo de información sin antes consultar con él o con la fuente directa sobre el motivo por el cual se encontró con Gianinna en Uruguay.

"Por qué se da una información falsa sin preguntar cuál fue el motivo por el que viajó Gianinna. Ella fue con el hijo, pero no pasó este fin de semana. Este fin de semana él estuvo todo el tiempo con su papá y Gianinna estuvo en Argentina por el cumpleaños de su sobrina (Roma, hija de Dalma) que fue el domingo”, comentó Sergio Agüero.

Kun Agüero.

Para cerrar y dejar todo claro, el ex de Gianinna Maradona le dijo a Estefanía Berardi: “Esto lastima a mi pareja y a Benjamín y estas cosas me calientan. Encima estoy jugando un torneo de poker”.

Qué fue lo que se dijo que dejó a el Kun Agüero tan enojado

Esta semana, Pepe Ochoa, productor y periodista de LAM reveló al aire de América TV, que tenía pruebas de un encuentro entre Gianinna Maradona y el Kun Agüero, pero contrario a lo que dijo el jugador, su hijo no habría estado con ellos.

“A Agüero lo contrataron como la imagen del Casino y me cuentan que él la invitó a ella. Usaron un ascensor de servicio que no usa nadie y lo confirmamos porque nos mandan pruebas. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto que él. Y no fue a llevarle al hijo”, remarcó el panelista en LAM.

