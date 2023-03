El Kun Agüero reveló detalles de su infancia: "Me escapaba a jugar a la pelota"

El Kun Agüero estuvo en "La Resistencia", el reconocido programa de televisión español en el que diferentes famosos se sientan en el living con David Broncano y mantienen una divertida charla. Fue allí que el deportista reveló detalles de su infancia.

El periodista le consultó al Kun Agüero si sus padres lo retaban cuando era chico. El papá de Benjamín aseguró que sí y dio a conocer el motivo: "Me escapaba a jugar a la pelota". Con respecto a la opinión de sus padres sobre el deporte que tanto ama, agregó: "A mi vieja no le gustaba el fútbol".

Kun Agüero.

Aunque seguido a eso, el streamer reconoció que algo de razón tenían: "Yo vivía en una villa, salía a jugar a la pelota, mis viejos se iban a laburar y yo me quedaba todo el día jugando, entonces aparecía a las 11 de la noche ahí me re cagaban a palos".

Entre risas, el Kun recordó cómo hacía renegar a sus padres con tal de no dejar de lado su pasión por el fútbol y aseguró también que jamás pensó que sería reconocido, ya que su debut llegó a muy temprana edad, a los 15 años, cuando ni se le cruzaba por la cabeza poder dedicarse a lo que tanto amaba.

El Kun Agüero contó qué le dijo su cardiólogo el día de la final del mundial de Qatar 2022

El Kun estuvo cerca de los jugadores de la Selección Argentina durante el mundial y el día que salieron campeones, estuvo celebrando dentro del vestuario. Teniendo en cuenta que se retiró por una afección cardíaca, Broncano quiso saber si su cardiólogo le hizo alguna advertencia previa a la final.

"Lo único que me dijo es que esté relajado, tranquilo, porque la verdad es que estaba super nervioso antes del partido. Después ya está, me olvidé del celular, se bailó, se tomó y se perreó", expresó el exfutbolista.

"Me tomé todo el champagne", agregó el Kun recordando el festejo de Argentina campeón del mundo. "El cardiólogo está contento cada vez que salgo", expresó con ironía y añadió que debe tener cuidado "para correr supuestamente, pero para tomar no me dijeron".