El look de Zulemita Menem en la función especial de "School of Rock"

El pasado 20 de junio, se estrenó en el Teatro Gran Rex la obra "School of Rock", protagonizada por Agustín “Soy Rada” Aristarán, quien interpreta a Dewey, un guitarrista que, luego de ser echado de su banda, asume la identidad de su compañero de cuarto y decide dar clases de música en una prestigiosa escuela.

Al humorista lo acompaña un gran elenco conformado por Ángela Leiva, Sofía Pachano, Santiago Otero Ramos, Germán 'Tripa' Tripel y un grupo de 39 niños que actúan, bailan y tocan instrumentos. La obra, dirigida por Ariel del Mastro, ha recibido críticas entusiastas y ha capturado la atención del público porteño.

Zulemita Menem se lució en la alfombra roja de "School of Rock"

A una semana de su debut, School of Rock tuvo una función especial el pasado miércoles, a la que asistieron las figuras más importantes del mundo del espectáculo. Entre los asistentes se encontraban actores, cantantes, directores teatrales, periodistas, conductores e influencers. Algunos de los nombres destacados fueron Carla Peterson, Abel Pintos, Gastón Soffritti, Cande Molfese, Aníbal Pachano, Denise Dumas, y la española Mina Serrano, quien recientemente visitó +Caras.

Una de las celebridades que también capturó todas las miradas fue Zulema Menem. En la previa de “School of Rock”, la hija del ex presidente Carlos Menem se lució en la alfombra roja junto a Barbie Simmons. Ambas optaron por un look total black, mostrando elegancia y sofisticación. Zulemita Menem, con su estilo refinado, le dió un toque distintivo a su saco negro y le sumó plumas a los puños de sus mangas. Mientras que Barbie Simmons complementó su atuendo con detalles en plata.

La función especial no solo fue un éxito por la calidad del espectáculo, sino también por el glamour y la presencia de figuras destacadas que apoyaron la producción. De esta manera, la obra, basada en el filme homónimo creado por Mike White, que se desarrolla en el icónico Teatro Gran Rex, ubicado en la Avenida Corrientes, se consolida como uno de los musicales más vibrantes y esperados del año, atrayendo a una audiencia diversa y entusiasta que incluye a las personalidades más reconocidas del espectáculo.

