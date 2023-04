La influencer Mica Viciconte, que siempre se encuentra activa en sus redes sociales compartiendo videos en su perfil y en sus historias de Instagram, mostró a vestimenta que eligió para una salida. La mamá de Luca Cubero, se tomó la tarde del sábado para salir con su amiga y para ello, lo mostró con un video.

De arriba hacia abajo: una remera blanca de cuello redondo que se le veía el ombligo, con una mini negra con detalles de bolsillos con cierre, acompañada con una campera de cuero del mismo color. El calzado, unos zapatos cerrados plateados que le daban estilo y elegancia. El cabello, lacio y suelto con un peinado detrás de las orejas, para el make up con una base natural, sombras claras y un delineado negro acompañado de una máscara de pestañas y el toque final, un labial gloss rosado.

El look de Mica Viciconte para un sábado a la tarde

La picardía de Allegra y Luca Cubero que quedó al descubierto

Hace un tiempo que el pequeño Luca tuvo un nuevo y divertido aprendizaje de la mano de su hermana Allegra. Es por eso que desde sus redes sociales, Mica Viciconte mostró la grabación de la picardía los hermanos y como toman agua y la escupen.

Complicidad de hermanos: Así se divierten Allegra y Luca jugando

“Hace unos días me preguntaba porque Luca escupía cuando comía o tomaba agua y ahora entiendo por qué”, comenzó diciendo la panelista de “Ariel en su Salsa”. Luego, agregó: “¡Allegra, podés no enseñarle esooo! Aunque tengo que admitir que me encanta verlos así felices”.

¡Cómo se divierten los hermanos!

J.M