El mal momento de Natalie Pérez en la calle

Natalie Pérez se mostró muy angustiada con una situación que evidenció en la calle.

“En cinco cuadras me pararon cinco personas. Una me vendió condimentos, una me vendió pañuelitos, otra me vendió balerinas, y uno simplemente me pidió plata. Un señor bien vestido, que se había quedado sin trabajo”, expresó la actriz y cantante a través de sus redes sociales a través de un video.

Conmovida, Natalie agregó: “No sé, estoy sensible, y no me gusta ver a niños trabajando en la calle”.

Vale destacar que la artista suele compartir estos sentimientos con sus fans, de hecho, semanas atrás se había mostrado conmocionada por el brutal femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad de Rojas, y compartió un video en donde aparecía visiblemente conmovida por el caso de la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez.

La China Suárez, Natalie Pérez y otras artistas se unieron a las protestas por el femicidio de Úrsula

Varias artistas se unieron al pedido de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, "Asco, impotencia y ganas de prender fuego todo. Qué hace el Estado con esta realidad enquistada? Con el sistema judicial obsoleto y patriarcal, con la violencia y el abuso policial?", compartió la China Suárez en sus redes sociales.

“Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Ni una menos.. ¡ni una!”, expresó por su parte Natalie Pérez, conmovida por el femicidio de la joven de 18 años. "Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué", decían algunos de los escritos de la celebridad argentina.