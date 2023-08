En el último tiempo, Thiago Medina está siendo uno de los ex personajes de Gran Hermano que está dando que hablar. El oriundo de González Catán recientemente confirmó que está esperando gemelos, fruto de su pareja que formó dentro del reality con Daniela Celis.

La vida de Thiago dio un giro de 180° en tan sólo meses, con la noticia del embarazo y también con un proyecto que lo tenía muy entusiasmado que era su propia verdulería. Hace unos meses, el ex participante del reality abrió su propio negocio, pero recientemente reveló que lo tuvo que cerrar.

Thiago Medina reveló por qué cerró su verdulería

La pareja fue invitada al ciclo que conduce Georgina Barbarossa, "A la Barbarossa". Thiago contó que venía teniendo algunos problemas y que estaba próxima a cerrarse. “La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía", dijo.

“Yo tenía una cuenta de Instagram de la Verdulería, y me hablaban mucho, que la gente que dejaba ahí estaba todo el día haciendo bolu… Tomando, fumando… Para no quedar mal yo cerré todo”, reveló el ex hermanito.

Daniela entonces tomó la palabra y explicó que Thiago quiere lanzar una marca de ropa. “Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado. Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si siempre van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”, expuso el de González Catán.

AF.