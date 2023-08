Tras confirmar su embarazo y mostrarse nuevamente juntos, Daniela Celis y Thiago Medina visitaron el programa de Georgina Barbarossa y hablaron sobre el momento que están atravesando esperando a sus gemelos.

La pareja, que se formó en "Gran Hermano", relató cómo fue el momento en que cada uno se enteró del embarazo que hoy viven con mucha felicidad a pesar de la incertidumbre inicial. "Nos tocó vivir esto y no me lo esperaba, pero igual cuando me enteré de que eran dos me terminé de enamorar", aseguró Daniela.

Los nombres que Daniela Celis y Thiago Medina le pondrán a sus hijos

“Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, contó Daniela ante la consulta de Georgina en "A la Barbarossa".

“De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”, detalló la joven. “Sí, a mí me encanta Roma. Y Laila”, acotó Thiago.

Sobre nombres de niña, Celis aclaró que a ella le gustan: “Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”.

