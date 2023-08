Daniela Celis confirmó su embarazo gemelar de Thiago Medina hace pocos días, luego de que la noticia se haya filtrado aparentemente por parte del centro de salud donde se atendió. Y ahora, que ya no lo ocultan, comparten en sus redes sociales cómo se van preparando para la llegada de sus bebés.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Así practican para la paternidad Daniela Celis y Thiago Medina

A través de su cuentas de Instagram, Daniela Celis compartió un video divertido en el que desafió a Thiago Medina a practicar ponerle un pañal y vestir a un bebé de juguete.

El exhermanito manejó la situación con calma, explicando detalladamente cómo cambiar el pañal y vistiendo al bebé de juguete con destreza. “Experimentando cómo ser padres...y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiarle el pañal” , comentó la amiga de Julieta Poggio antes de entregarle el muñeco a Thiago para ponerlo a prueba.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina confirmaron que en tema de pañales están súper duchos aunque seguramente cuando llegue el momento, y con dos, será un tanto más complicado.

Además, de esta manera, la pareja demostró que aún continúa unida y que tomaron la noticia del embarazo con mucha alegría ya que se rumoreaba una posible separación.

Thiago Medina, desde su programa de streaming junto al también ex Gran Hermano, Ariel Ansaldo, señaló recientemente: “De mi parte estoy re contento. A todos los que dicen que no me voy hacer cargo, obvio que me voy hacer cargo. Son mis hijos”.

Por último, Thiago Medina habló de su relación con Daniela Celis: “Todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella, siempre estoy pendiente”. Y concluyó: “Yo lo que siento Dani lo sabe y realmente nos llevamos re bien”.

Daniela Celis y Thiago Medina disfrutan entonces de la dulce espera y practican juntos su futura paternidad, muy felices.