Tras los fuertes rumores de embarazo que la rodearon por semanas, Daniela Celis terminó con las especulaciones y reveló que está esperando gemelos tanto en su TikTok como en su programa de streaming. Sin embargo, ninguno de los dos contaron con la presencia de Thiago Medina, el padre de las criaturas.

Tras las múltiples confirmaciones de su embarazo, la joven dio a entender que estaba separada, pero su ex no hizo ningún tipo de declaración al respecto. De todas maneras, hoy su hermana reveló la reacción del joven al enterarse del embarazo.

La imagen que compartió Daniela en TikTok.

Camila, la hermana de Thiago, estuvo en el ciclo de Georgina Barbarossa y contó cómo está el joven tras la confirmación de Daniela: “Yo ya me había enterado hace rato. Fui la segunda persona en saber, de la familia, que Thiago va a ser papá. Él está bien. Ayer le pregunté ‘¿qué sentís ahora que se confirmó el embarazo?’. Y me dijo ‘no sé, gorda’. Está contento, shockeado, pero contento”.

Además, Camila compartió cómo le contó la noticia Thiago Medina: “Vino un día Thiago a casa y Brisa (hermana melliza de Thiago) me miraba. Hicimos vida normal, hasta que Thiago me dice ‘Cami vení que quiero hablar con vos’. Y me dice ‘voy a ser papá’. Y me muestra el test de embarazo de Dani”. Por último, la hermana de ex participante expresó: “Él está contento, súper feliz”.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre su embarazo?

En el programa de streaming que tiene junto a La Tora, Nacho Castañares y Julieta Poggio, "Fuera de Joda", la joven confesó: "Sí, voy a ser mamá, y tengo una noticia más linda que esa".

Y cerró el tema dando más detalles sobre la linda noticia: "Me resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como se fue mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos".

J.C.C