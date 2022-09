El manager de L-Gante habló sobre los rumores de romance del cantante con Wanda Nara

L-Gante y Wanda Nara estuvieron siendo vinculados en las últimas horas desde que Mariana Brey dijo que habría algo entre ellos en Socios del Espectáculo.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo", comenzó a decir la periodista. Y continuó: "Según me cuentan él estaría muy interesado en ella".

La panelista también aclaró que "tiene confirmadísimo" que el cantante está separado.

Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

"L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda", afirmó Mariana Brey. Y aseguró que se vieron en un evento privado hace unas semanas en una de las veces que ella vino a la Argentina. "El cantante no estaba invitado pero él pidió ir", indicó la panelista.

Seguido a esto, Maxi “El Brother”, el manager de L-Gante, habló con Teleshow y negó la noticia. “Sería como icardiar a Icardi”, bromeó.

Wanda Nara.

Confirman el mal momento de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Es la crisis final"

La historia entre Wanda Nara​ y Mauro Icardi parece atravesar uno de sus momentos más difíciles.

Después de diversos escándalos, la pareja estaría pasando una profunda crisis aunque en redes sociales las pruebas dicen lo contrario.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según informó Luli Fernández en Socios del espectáculo, la empresaria y el futbolista están mal a pesar del nuevo traslado a Turquía. ““Les vamos a contar sobre la crisis final de esta relación. La realdad es que la firma del contrato de Icardi tiene mucho que ver con la gestión que hizo Wanda meses previos para que esto suceda”, contó la panelista.

Luli insistió en el hecho de que Wanda Nara​ y Mauro Icardi mantienen un vínculo económico, además de su matrimonio. "Ella es su representante, ella cerró este pase y, si ella no estaba, él no firmaba. Él muchas veces la tiene a ella como de rehén con respecto a los contratos comerciales que tienen ambos, ‘si vos no venís yo no firmo’”, disparó.