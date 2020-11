La preocupación de Felicitas Pizarro: tras dar positivo de coronavirus, su marido está internado

Esta semana fue un día de mucha preocupación para Carina Zampini, Juan Marconi y Felicitas Pizarro de El gran premio de la cocina ya que dieron positivo para Coronavirus. En el caso de la jurado, contó que se aislaron junto a su esposo, Santiago Solerno, y su hijo Ramón.

Y en las últimas horas, su marido tuvo que ser internado, pero no por el virus, si no por un cuadro de apendicitis. "¡Bingo! Covid y apendicitis, lindo combo", escribió él en sus redes sociales. En otro posteo, mostró el puré de calabaza que estaba por comer en la clínica y expresó con humor: "No sé qué es peor. El covid, la apendicitis o llamar cena a esto".

Por su parte, Felicitas, Ramón y el bebé en camino le respondieron con una simpática historia: "¡Acá te esperamos!". Afortunadamente todo salió bien y el hombre volvió a su casa.

Felicitas está embarazada de siete meses, por lo que alertó a todos por su estado. Apenas conoció el resultado de su test se contactó con su obstetra que le transmitió tranquilidad: "Ella me dijo que no me preocupe que los embarazos se transitan normalmente y que no debería haber complicaciones y como me siento bien estoy tranquila. Además para ser optimista, aclarando que me siento bien sino sería terrible, mejor que me agarró ahora y no a punto de parir. Igual quiero que se entienda, no es que me alegro haberme contagiado, sino que es preferible que si me iba a pasar me pase ahora y no pariendo", aclaró.

“Mi hijo va a nacer en enero. Así que termino el año trabajando y después me tomaré una licencia. Me gustaría volver a trabajar a los tres meses”, contó Felicitas hace unas semanas en una entrevista radial.