Felicitas Pizarro cuenta cómo atraviesa el Coronavirus embarazada de siete meses

Desde que se contagió Coronavirus Juan Marconi, uno de los conductores de "El Gran Premio de la Cocina" por eltrece, Carina Zampini y Felicitas Pizarro, la cocinera y jurado del ciclo, quedaron aisladas y ambas se comprobó tras ser hisopadas que contrajeron COVID-19. Embarazada de siete meses, y madre de un niño, Ramón "Feli" quedó con su familia y desde CARAS Digital nos comunicamos con ella para saber como lleva adelante la enfermedad y si debe tener algún cuidado especial por estar en época de gestación.

"Hola cómo estás yo acá aislada con mi hijo mayor, mi marido y bueno, llevándola lo mejor posible, por suerte no tengo ningún síntoma y eso es bueno, ahora hay que esperar que pasen los días para poder recibir el alta médica, saber que no contagio más y poder volver al trabajo y a la vida que llevaba antes de contagiarme", comenzó contando y luego amplió...

"La noticia la recibí hoy y recién la verdulería me dejó las verduras en la puerta porque ninguno de los tres puede salir. Así nos iremos manejando como lo hicimos al comienzo de la cuarentena cuando no se podía ni pisar la calle. Yo en marzo volví de vacaciones y tuve que aislarme así que esta experiencia ya la viví, hay que ponerle onda. Hace calor así que estaremos afuera en el jardín descansando. La diferencia es que estoy de siete meses y la panza suma", explicó y contó que habló con su obstetra...

"Ella me dijo que no me preocupe que los embarazos se transitan normalmente y que no debería haber complicaciones y como me siento bien estoy tranquila. Además para ser optimista, aclarando que me siento bien sino sería terrible, mejor que me agarró ahora y no a punto de parir. Igual quiero que se entienda, no es que me alegro haberme contagiado, sino que es preferible que si me iba a pasar me pase ahora y no pariendo", aclaró y se entiende, claro está.