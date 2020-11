Felicitas Pizarro, embarazada de siete meses, tiene Coronavirus

La confirmación de que Juan Marconi dio positivo de coronavirus puso en jaque a todos los integrantes de "El gran premio de la cocina", reality gastronómico que conduce de la mano de Carina Zampini, quien también contrajo Covid-19. Pero ahora la preocupación se centró en Felicitas Pizarro quien también padece el virus y está embarazada.

"¡Hola a todos! Buen día. Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento. Gracias por tantos mensajes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras. Les dejo mimos al alma y mi sonrisa, siempre", escribió la conductora y actriz, tras recibir el resultado de su estudio médico.

En ese marco, Ángel de Brito informó en su red que la chef y jurado del programa padece Coronavirus. "Positivo @pizarrofeli #Covid", escribió el periodista. Es importante resaltar que Pizarro está en el séptimo mes de embarazo y estaba próxima a tomar su licencia para recibir a su bebé.

Juan Marconi, el primer caso de Covid-19 en "El gran premio de la cocina"

Juan Marconi contó que se siente bien, que es completamente (hasta el momento) asintomático y que tuvo que realizarse dos hisopados ya que el primero le dio negativo y no quedó convencido. "Me siento bien con lo que tiene que ver con los síntomas, no tengo fiebre ni nada, soy asintomático. Cuando te dan el positivo pensás que cualquier movimiento te puede hacer mal", comenzó diciendo.

"El contagio llega después de hacer algo que está permitido, quiero aclararlo. Con un grupo de amigos salimos al aire libre a comer un asado y un amigo en la semana dijo 'me siento mal' y empezaron a caer varios. Entonces yo avisé a la productora y automáticamente no fui a grabar el viernes. Me hisopé por las dudas y me dio negativo", siguió con su relato el conductor.

"Me quede tranquilo pero igual seguí estando preocupado porque otros amigos cayeron así que me volví a hisopar el domingo y me dio positivo finalmente. Traten de cuidarse porque le puede pasar a cualquiera. El alta es dentro de 10 días, el domingo me vuelvo a hisopar para ver que pasa por las dudas. Carina también se va a hisopar. Ahora veremos que pasa en todos estos días", concluyó Juan Marconi.