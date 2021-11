En la noche del sábado, Ana Rosenfeld estuvo invitada a PH Podemos Hablar. Junto a José Luis Gioia, Jey Mammon, Ingrid Grudke y Patricio Giménez, la abogada se acercó al punto de encuentro y además de recordar a su difunto marido, dio detalles sobre la conversación privada que mantuvo con Mauro Icardi luego del escándalo que desató en el mes de octubre Wanda Nara por la supuesta infidelidad con la China Suárez.

PH Podemos Hablar: Ana Rosenfeld reveló la conversación que tuvo con Mauro Icardi

“Le dije ‘si realmente la intención es fortalecer la pareja, recuperen la confianza, respétense mutuamente’ y tuvimos conversaciones privadas que no te las puedo ventilar porque el chat fue largo” comenzó diciendo Ana Rosenfeld en el ciclo de Telefé.

PH Podemos Hablar: Ana Rosenfeld reveló la conversación que tuvo con Mauro Icardi

“Hoy me preguntaron si yo creía que era definitiva la separación y no puedo apostar a algo definitivo, ojalá no lo sea, Mauro le puso mucha ficha desde que empezó con Wanda” agregó la letrada.

PH Podemos Hablar: Ana Rosenfeld reveló la conversación que tuvo con Mauro Icardi

Y además comentó que el jugador del PSG estuvo muy pendiente del estado de salud de Marcelo Frydlewski antes de morir. “Me escribía a mí y a mis hijas, subía fotos que tenía con Marcelo y por supuesto el diálogo empezó por ese lado porque estábamos viviendo yo mi duelo y ellos su angustia, duelo y tristeza pero desde otro lugar” cerró Rosenfeld.

Ana Rosenfeld reveló la premonición que tuvo su marido sobre su muerte:

El pasado 9 de octubre, Ana Rosenfeld perdió a su marido, luego de haber padecido coronavirus en Miami. Invitada al ciclo que conduce Ángel de Brito, la abogada mantuvo una charla con el periodista y reveló el presentimiento que tuvo Marcelo Frydlewski antes de morir.

"Marcelo siempre me dijo que si se agarraba covid se moría" expresó con dolor la abogada en el ciclo de Los Ángeles de la Mañana.

Ana Rosenfeld reveló la premonición que tuvo su marido sobre su muerte

Antes de fallecer, el marido de Ana Rosenfeld estuvo internado más de 30 días en terapia intensiva en una clínica de Miami a la espera de un milagro. "Amorcito, no te vayas todavía, tenemos muchas cosas pendientes" escribió en ese momento la letrada en sus redes sociales.

La triste historia comenzó a mediados de agosto, cuando el matrimonio se realizó el hisopado de rigor para volver al país después de pasar unos días en Miami, se les dio era positivo. Ninguno de los dos tenía síntomas en ese entonces pero con el correr de las horas comenzaron las graves complicaciones para él.

"Yo no tuve tiempo de despedirme de Marcelo. Nunca me imaginé la vida sin él" cerró Ana Rosenfeld entre lágrimas en diálogo con De Brito.

FF