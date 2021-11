Wanda Nara usó sus redes sociales para enviarle fuerzas a Zaira Nara, quien sufrió los coletazos del escándalo del "WandaGate". Según se supo, Jakob Von Plessen, el marido de la conductora habría sido el encargado de coordinar el encuentro que se produjo entre Mauro Icardi y la China Suárez en París. A raíz de ello, la conductora estaría viviendo una crisis con su marido.

"Ojalá mi hermanita nunca olvide su valor. Quiero verla triunfar incluso siendo mejor que yo", se lee en la placa que publicó en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara envió un mensaje a Zaira Nara en medio de rumores de crisis con Jakob Von Plessen

Zaira Nara rompió el silencio sobre el escándalo de la China Suárez e Icardi que involucró a su pareja

Zaira Nara rompió el silencio en medio de la polémica de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez. Tras las versiones que ponen a Jakob Von Plessen como encubridor del deportista, la modelo salió a decir su verdad.

Fue a través de "Los ángeles de la mañana" que la conductora comentó lo sucedido a través de mensajes. “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el ‘amantazgo’ con la China. Les leo textual lo que me dijo”, señaló Ángel de Brito en su programa.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, leyó el conductor. “Yo de ella no sé qué pensar”, siguió leyendo De Brito.

“Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más, pero no lo voy a leer”, acotó dejando varios secretos guardados.

Sobre el posible conflcito de pareja con Jacob Von Plesse, Ángel aseguró: “Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”-