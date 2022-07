En las últimas semanas, Paulo Londra y Rocío Moreno llegaron a un acuerdo en la Justicia por la cuota alimentaria de sus hijas. Sin embargo, en las últimas horas se despertó una nueva polémica, tras la publicación de uno de sus mejores amigos del cantante, Alan Tejeda. Allí, el joven cuestionó a la mamá de las hijas del artista mediante un tremendo descargo. Si bien a los pocos minutos se arrepintió y lo borró.

Estefanía Berardi fue quien expuso las pruebas y las compartió en sus redes sociales. Alan Tejeda escribió en Stories: "¿Qué dice esta vende humo? Se hace la santa y le hace la vida imposible a mi amigo y su familia. No se coman el cuentito de ‘la angustia’ y que no dejan ver a la bebé porque es un verso para generar mala prensa...".

"Acá nadie prohíbe ver a la bebé como ella sí lo hace con la familia. Gente mal intencionada que se aprovecha que mi amigo no sale a la prensa a defenderse porque esta concentrado en hacer lo que ama...", agregó el mejor amigo de Paulo Londra.

El mejor amigo de Paulo Londra apuntó contra Rocío Moreno: "Ella sale a armar el circo"

"Qué casualidad que justo cuando sale un tema nuevo ella sale a armar el circo ya nos tiene acostumbrados. Rescatate que no decimos nada ni que nos escacharon seis autos con el líquido de freno y con rayones cuando sacó el primer tema de pura maldad...", sumó.

"Pensás que podés manipular todo y no es así. Es un excelente padre que le da todo y vive para sus hijas al igual que los abuelos, que por cierto les ponés mil y un trabas para que ellos tengan a la bebé aunque sea un rato", cerró Alan, muy picante.

Paulo Londra y Rocío Moreno nuevamente enfrentados: "Angustia e Impotencia"

Paulo Londra y Rocío Moreno firmaron un acuerdo luego de la separación donde todo parecía haber quedado claro entre el artista y la madre de sus hijas. Sin embargo, un nuevo conflicto que involucra a una de las niñas que tienen en común salió a la luz en las últimas horas.

Fue Rocío Moreno quien reveló el mal momento que está viviendo a causa de una actitud de Paulo Londra. A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, la expareja del cantante aseguró que el artista no la deja ver a su hija y que eso le da mucha tristeza.

Paulo Londra y Rocío Moreno nuevamente enfrentados: "Angustia e Impotencia"

Rocío Moreno expresó: "Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde". De esa forma dejó en evidencia que Paulo Londra no la deja ver a su hija mayor y que la niña debería estar con ella.

Por otro lado agregó: "Que no se cumpla con lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...duele". Según las palabras de Rocío Moreno, Paulo Londra no estaría respetando el acuerdo que firmaron tiempo atrás con sus abogados de por medio.