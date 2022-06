El mensaje de Isabel Macedo a una semana de convertirse en madre por segunda vez: "Corriendo a la clínica"

Julia Macedo Urtubey es la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey. La pequeña cumplió su primera semana de vida y es por eso que su mamá decidió hacer una publicación especial donde manifestó su asombro por la rapidez con la que pasan los días.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Macedo escribió: "Entienden que el viernes pasado (hace una semana exactamente ) estaba así? Una semana nada más… una semana de este video y a la madrugada… corriendo a la clínica".

La publicación de Isabel Macedo.

Como si eso fuera poco, Isabel Macedo agregó: "Amo estar viva y amo mi búsqueda , la espera, los tiempos De Dios y todo lo lindo". Esas fueron las palabras que la actriz eligió para acompañar un video que grabó el día que nació Julia y recién hoy sale a la luz.

En la grabación se puede ver el tamaño inmenso de la panza de Isabel Macedo que las últimas semanas las transitó con reposo por indicación médica, ya que Julia se movía mucho dentro de ella y no querían que se adelante la fecha de parto.

Isabel Macedo reveló cómo transita la maternidad de su segunda hija

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Macedo compartió una seguidilla de videos donde comenta cómo se siente: "Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo".

Isabel Macedo reconoció que ella es una persona con empuje y entusiasta, pero en esta oportunidad le está costando: "Mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo".

Isabel Macedo y su hija, Julia.