More Rial demostró su apoyo incondicional a Jorge Rial y compartió un sugerente mensaje.

La joven subió una foto del reencuentro con el periodista, después de confirmar su separación con Romina Pereiro y las polémicas que lo involucran.

"El filtro que pegó More, no me reconozco", tiró Jorge Rial en la publicación que aparece junto a su nieto, Francesco Benicio. "Para el levante, te amamos", agregó More Rial haciendo referencia a la situación amorosa de su papá, alejado de la nutricionista y disfrutando a full de su soltería.

El mensaje de More Rial tras la separación de Jorge Rial con Romina Pereiro

Antes de este reencuentro con More Rial, el conductor viajó a Los Ángeles y Miami con Rocío, su hija menor. Lejos de cualquier especulación, el ex Intruso compartió postales de este viaje familiar en el que se dedicó a realizar nuevos proyectos laborales.

Tras la separación, Jorge Rial viajó a Estados Unidos con Rocío Rial.

El contundente mensaje de Jorge Rial tras su ruptura

En medio de los rumores de un romance con Alejandra Quevedo, Jorge Rial utilizó la red del pajarito para expresar sus sentimientos a través de una enigmática frase sin destinatario.

"Sin cinco, seis. A lo sumo siete. Quédate con esos. Los otros son compañeros de viaje. No te enamores del que va al lado tuyo. Hacelo del que siempre te está esperando cuando termina cada viaje. Esos son los que valen. Buenas noches". Eso es lo que escribió Jorge Rial en Twitter y dejó más dudas que antes sobre la situación actual con Romina Pereiro.

Jorge Rial confirmó su separación con Romina Pereiro semanas atrás.