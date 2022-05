El mensaje de Rusherking después de confirmar su romance con la China Suárez 

Rusherking se convirtió en una de las figuras de la últimas semanas por su reciente romance con la China Suárez.

El músico, que antes estuvo en pareja con María Becerra, dio su primera entrevista después de que fue visto a los besos con la actriz en la after party de los Martín Fierro.

El trapero dio una pequeña entrevista en LAM en el que no quiso dar más datos de este sorpresivo noviazgo. "Prefiero no hablar de estas cosas, soy un caballero, pero me fui mundial", dijo el trapero cuando le consultaron por la fiesta en la que apareció a los besos con la ex de Benjamín Vicuña.

Lo cierto es que, tras este comentario, Rusherking compartió otro sugestivo mensaje en Twitter que muchos pensaron que estaba dedicado a la China Suárez. "Está rica como bubbaloo", expresó en la red social del pajarito haciendo referencia la reconocida golosina.

Luego, anunció que mañana (viernes 20 de mayo) es su cumpleaños. "Mañana cumplo 22 mamita querida", contó.

Después de las imágenes en la fiesta del Martín Fierro, la China Suárez y Rusherking comparten su día a día juntos.

Parece que el romance va avanzando a paso firme y una postal confirmó que el joven ya es habitué de la casa de la actriz.

las fotos de Rusherking en la casa de la China Suárez

Quien descubrió este encuentro fue Estefanía Berardi por las pruebas que aparecieron en redes sociales. "Miren el mantel de la China y pasen a mi siguiente Historia", dijo la "angelita" y señaló: "Rusher en su casa. Mismo mantel".

Más tarde, la panelista también descubrió que el fotógrafo Thomas Raimondi también estuvo allí: "Todos a la casa de la China", siguió la periodista.