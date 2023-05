La modelo Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a encender las alarmas de una posible reconciliación luego de que la famosa modelo compartiera, de forma muy romántica, un ramo gigante de rosas rojas que le fue enviado a su departamento en Núñez.

La famosa modelo compartió con todos sus fans el ramo que trae más de cincuenta rosas rojas. Tras recibirlo, Wanda Nara subió algunas fotos con varios mensajes ocultos que dejan ver su estado sentimental actual.

Wanda Nara.

El primero, es una flecha de Cupido intentando curar dos corazones rotos (emojis) que la famosa agregó a sus historias, seguido del número 27. Ahí el otro mensaje oculto, Wanda Nara sufre el no poder compartir el que habría sido el aniversario de boda número 9 junto a Icardi. La pareja cumplió 9 años de matrimonio el pasado 27 de mayo.

La presentadora mostró el trato que le dio a las rosas, pues las puso con mucho amor en un jarrón con agua y las compartió seguido de un emoji de rosa y nuevamente un 27.

Rosas.

Mauro Icardi.

“Soy así”, agregó la conductora de Telefe con la canción Rosas de La Oreja de Van Gogh y ahí va un nuevo mensaje que indica que el amor aún sigue vivo: “Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí”.

Wanda Nara está próxima a verse con Mauro Icardi

Mauro Icardi bajó su nivel de exposición y puso en pausa su escándalos sexuales con Cande Lecce y para celebrar su aniversario, que como diría la China Suárez, un “Desanivesario”, el jugador le envió las rosas a Wanda e hizo publicaciones en alusión a la fecha y con fotos de la bada.

Mauro, Wanda Francesca e Isabella.

Todo esto podría desencadenar en una nueva recomposición de la relación, pues hace una semana, pese a que Wanda Nara dijo que están separados, Mauro Icardi volverá al país para traer a Francesca e Isabella, sus dos hijas.

