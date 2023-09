Estefi Berardi está muy enojada con su jefa, Carmen Barbieri, porque la conductora se vio muy ofendida porque la panelista decidió no contar en el programa que comparten, "Mañanisima", quién era su nuevo novio. La mamá de Fede Bal le reclamó y tuvieron un cruce en vivo que después siguió en las redes.

La panelista de dividía su tiempo entre LAM y Mañanisima, hasta que decidió irse del programa que compartía con Yanina Latorre, pero de igual manera le autorizó a Ángel De Brito a que revelé con quien estaba saliendo. Esto fue el motivo por el cual Carmen Barbieri le reclamó en vivo.

"Perdón, no te hagas la que no. ¡Mosquita muerta! Ángel de Brito ya lo contó. Yo me estoy callando y lo sé hace un montón... ¿Por qué tenemos que callarnos nosotros? ¡Yo también! Lo sé hace como dos meses”, dijo picante la conductora. Pampito sin ánimo de apaciguar las aguas tiró: “Y esa foto es de un viaje secreto, cuando se fue a Mendoza. Por eso faltó y vos, Carmen, te enojaste”.

Estefi le reclamó a su compañero: “Sos un amigo… Igual No tengo nada para ocultar. Me cuesta un poco decir la palabra ‘novio’, pero le dije a Ángel que sí, que es el chico con el que estoy saliendo. Se llama Nacho y estoy saliendo hace poco más de dos meses”.

El enojo de Estefi Berardi con Carmen Barbieri

Estefi Berardi contra Carmen Barbieri

Mediante Instagram, Estefi Berardi se mostró muy enojada con Carmen Barbieri. Un usuario le preguntó a la panelista: "Sigues enojada con Carmen?". "Sí. Faltó a una cena que organicé, pero un día antes fue al cumpleaños de un desconocido", remarcó la ex combate.

