En plena gira por el interior del país y luego de haber publicado una historia en redes sociales haciendo mención a la “fake new” que compartió un reconocido portal, L-Gante no pudo ingresar a un shopping por un particular motivo. Mientras se encontraba en la localidad de Resistencia (Chaco), el intérprete de “Cumbia 420” se olvidó el tapabocas y luego de improvisar uno, le negaron la entrada.

El motivo por el cual L-Gante no pudo ingresar a un centro comercial

“Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa” escribió Elián Valenzuela en su publicación de Instagram, junto a varias fotos donde se lo ve con una camiseta cubriendo su cara, tras haberse olvidado el tapabocas en el hotel.

El motivo por el cual L-Gante no pudo ingresar a un centro comercial

“Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar” aseguró el productor de la gira del cantante, en diálogo con diario El Litoral.

Mientras L-Gante disfruta de su éxito como el artista del momento, se presentó en varios shows por Chaco, Corrientes y Santa Fe. Aunque trató de ingresar al centro comercial con su cara cubierta, Elián tuvo que quedarse afuera del establecimiento.

El motivo por el cual L-Gante no pudo ingresar a un centro comercial

Tamara Báez, la novia de L-Gante, fue dada por muerta: su palabra

A días de reconciliarse con L-Gante, Tamara Báez, (quienes son padres de Jamaica) fue tendencia en las redes sociales por un suceso en su cuenta de Instagram. Aparentemente un usuario se apropió de su cuenta y la ¡dio por muerta!

Tamara Báez, la novia de L-Gante, fue dada por muerta: su palabra

Tamara contó que un usuario configuró su cuenta para que sea conmemorativa y tras esa acción al ingresar en su perfil se podía leer: "En memoria de @tamibaez13. Esta cuenta se convirtió en conmemorativa". Las cuentas conmemorativas justamente son un espacio para recordar la vida de una persona que falleció.

"Fue un error que ya se solucionó. La reina sigue viva. Vamos a festejar. Casi muero igual", escribió Tamara Báez y explicó: "No podía entrar porque alguien la puso en estado conmemorativa (fallecida) y por suerte pude recuperar y aclarar que estaba viva".

FF