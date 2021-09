Elián Valenzuela, el artista más conocido en el mundo del trap como “L-Gante” estuvo invitado el domingo pasado al ciclo de Almorzando con Mirtha Legrand. Durante el programa de El Trece, luego de un divertido ida y vueltas con la nieta de la Chiqui, el artista dio detalles desconocidos sobre la historia de amor con la madre de su próximo hijo.

El músico asistió a la grabación del programa acompañado por su mamá y Tamara Báez, su novia. La joven pareja está en la dulce espera de su beba que se llamará Jamaica. Al saber este dato, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le preguntó a L-Gante como conoció a su novia.

La historia de amor de L-Gante y su pareja Tamara Báez

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención” comenzó diciendo Elián, y agregó: “En un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”.

Ante los dichos del cantante, y con la idea de profundizar más sobre el tema, la nieta de Mirtha Legrand preguntó “¿Y hace cuánto que están juntos?”. En ese momento L-Gante no dudó en consultarle al aire a su pareja, que se encontraba presente en la grabación del ciclo. “¿Y hace cuánto será Tamara?” dijo el trapero. “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos” aseguró el músico, revelando que, ante las idas y vueltas, el vínculo terminó siendo más fuerte y continuaron su historia de amor. “Todos los días es un aniversario, vamos a decirlo así” aseguró Juana Viale, y el cantante agregó: “Todos los días es un día más”.

Recordemos que L-Gante es oriundo de General Rodríguez, y comenzó su carrera con un micrófono barato y una computadora del gobierno. Aunque no terminó sus estudios secundarios, logró posicionarse en el mundo de la música urbana. Una vez que compuso su primer tema logró tener más de 176 millones de reproducciones en YouTube.

L-Gante, la joven revelación y exponente de la “cumbia 420″ está en boca de todos. En los últimos días, el músico tuvo varios estrenos en la televisión, El joven, quien se llama Elián Valenzuela, abrió las puertas de la casa que se está construyendo a la espera de su primera hija, Jamaica, junto a su novia, Tamara Báez, de quien se conoció su primera imagen.

Pese a que es bastante reservado de su vida privada, en estas horas se conoció la imagen de la joven que conquistó el corazón de L-Gante y que será la madre de su hija. "Hoy en día tengo una madre orgullosa y una hija en camino, a la cual le podré brindar todo. Hasta lo que nosotros no tuvimos. Hoy en día recién tengo 21 años. Y hoy en día, ¡ese es mi mayor motivo para ser feliz! Los giles que se vivan la peli, que yo vivo la vida", decía el artista semanas atrás en su cuenta de Instagram.

En ese momento, Claudia Valenzuela, la madre del cantante, contó que Tamara "está de siete meses" y que la beba nacería a mediados de septiembre. "Ellos están juntos hace muchos años", contó a Teleshow. "Tuvo el baby shower, estuvo muy lindo. La pasamos bien. Tamara estuvo unos días conmigo y ahora ya está en la casa de su mamá, para estar más acompañada", agregó la mujer.

Previo a esto, L-Gante había dado cuenta del embarazo de Tamara a través de las historias de Instagram. "Cada vez falta menos. No veo la hora de tener a mis dos bebés en la cama, verlos dormir juntos", dijo el artista junto a una foto en donde besaba la pancita de su novia.

