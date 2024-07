Martín Karadagian estaría pasando por un gran momento personal, ya que su joven nieto, Kennedy Karadagian, debutó como modelo. Recordemos que Paulina Karadagian, la hija del actor, adoptó al muchacho en Haití cuando tenía un año y siete meses.eses.

Todo comenzó gracias a una sugerencia de su mamá y de su padrino y preparador físico de Titanes en el Ring, Billy, quienes lo convencieron de tener en cuenta el modelaje. Kennedy admitió que siempre le llamó la atención, pero que nunca lo había visto como un trabajo.

Kennedy Karadagian junto a su madre.

Pero eso no es todo, ya que el adolescente de 16 años también sigue los pasos de su abuelo y entrena desde los tres años lucha libre. Incluso en una reciente entrevista con "La Nación" el joven reveló: "Si tengo que elegir una profesión para el resto de mi vida, elegiría la lucha".

Por último, el nieto de Martín Karadagian, Kennedy Karadagian, confesó porque finalmente decidió ser modelo: “Siempre tuve en la cabeza ser modelo, pero nunca me imaginé concretándolo. Hace poco me dije: ‘Para todo siempre hay una primera vez, voy a probar a ver qué pasa’. Unos meses atrás, fui a un partido de fútbol con amigos. En un momento me sacaron una foto, y cuando la vi, pensé que posaba hasta cuando jugaba a la pelota”.

Kennedy Karadagian habló sobre el legado de su abuelo, Martín Karadagian

En diálogo con el medio anteriormente mencionado, el nieto del titán habló sobre el gran legado que intenta seguir: "Creo que todavía no termino de ser consciente de lo que fue mi abuelo. Estoy siguiendo su legado, pero no sé si voy a ser igual".

Para cerrar el tema, Kennedy Karadagian dejó en claro que intentará diferenciarse de alguna manera a Martín Karadagian: "Me gustaría tener mi propia impronta. Ojalá las futuras generaciones puedan volver a vivir lo que fue Titanes en el Ring".

