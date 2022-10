Karina Jelinek se animó a un cambio de look una vez más.

La modelo, que suele renovarse a cada temporada, pasó por la peluquería y decidió cambiarse el color de pelo.

Ahora, la influencer decidió pasarse al bando de las rubias, dejando el morocho atrás.

El nuevo look de Karina Jelinek: "Llega el verano".

Con diferentes tonalidades de rubio, Karina Jelinek mostró varias fotos de su nuevo look.

La encargada del cambio fue su amiga, la estilista Pedra ilimitada, con quien ha realizado varios viajes junto a Flor Parise también.

En las imágenes, se puede ver a la modelo con dos trenzas que rodean su rostro y ondas bien marcadas. Y algunos de los mechones, podrían ser extensiones.

"¿Les gusta mi nuevo look? Llega el verano y me ilumino con tapes más claras ¡sin dañar mi cabello!", escribió la influencer en sus redes.

"Me encanta ese Hairstyle. Te queda todo hermoso", "Me encanta el look" y "Te queda buenísimo siempre es bueno hacer cambios", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Karina Jelinek confirmó que se convertirá en madre: "ya está"

El 22 de marzo Karina Jelinek cumplió 41 años y luego de festejar en Miami, hizo su celebración en nuestro país, rodeada de los afectos más cercanos. Fue ahí donde la modelo fue abordada por "Socios del Espectáculo", a quienes les reveló la feliz noticia.

Le preguntaron qué pasaba con su anhelo de convertirse en madre, y Karina Jelinek respondió: "Ya está, ya está cerca", y cuando le repreguntaron si el bebé venía en camino, ella asintió con la cabeza, dejando en evidencia que ya estaría todo dado para que próximamente podamos anunciar la feliz noticia de su maternidad.

Como si eso fuera poco, Karina Jelinek agregó: "No quiero hablar mucho hasta que no se concrete lo que yo quiero, porque es algo muy personal, pero sí, ya está", demostrando que está manejando este tema con total cautela, para que todo salga bien.

Después de la estafa millonaria por parte de quien decía ser su amigo, por fin llegaron las buenas nuevas para Karina Jelinek que estaría pronta a cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en madre.