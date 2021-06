El nuevo romance de Jujuy Jiménez y un reconocido polista

Desde hace días se rumorea con un posible romance entre Jujuy Jiménez y Agustín "Cachete" Sierra, sin embargo la participante de "La Academia" habría comenzado un nuevo affaire con un reconocido hombre del Polo.

Fue la cuenta de Instagram "Chusmeteando" la que reportó la interacción de la modelo y Bautista Bello, un polista de 31 años y papá de un niño de 7.

Sofía y Bautista se siguen en las redes sociales y habrían estado cabalgando en la tarde del domingo. De hecho, la expareja de Del Potro, compartió una imagen y un video en donde se la ve pasando un día al aire libre en el campo.



Por su parte, Bello compartió un clip en Instagram stories en donde se muestra arriba de un caballo disfrutando un gran día de sol.

El inesperado comentario de Jimena Barón cuando Jujuy confirmó que volvería con Del Potro

En la previa de La Academia, las ex de Juan Martín del Potro se vieron frente a frente. “Ella se ganó el cariño del público con su simpatía. Es la exnovia de Juan Martín del Potro”, comenzó diciendo Tinelli, antes de dirigirse a la jurada del certamen. “Usted también, Jimena”, señaló.

El conductor lanzó una frase que Jujuy dijo en una nota y la reacción de Barón no pasó desapercibida. “Dijo que descarta no reconciliarse con Del Potro. Dijo ‘uno nunca sabe’”, continuó Tnelli. “Yo tampoco”, dijo la cantante y dejó entrevener que no descarta una reconciliación con el tenista.

LP