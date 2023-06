El nuevo tatuaje de Rusherking en referencia a su último tema y a los corazones rotos

Rusherking en los últimos meses se vio envuelto en diversos romances, tras su ruptura con la China Suárez, cada uno siguió su camino, pero dedicándose varias indirectas en redes, que hasta el día de hoy los fanáticos se siguen preguntando si dichos ‘’palitos’’ continúan. Sin embargo, el cantante recientemente estuvo en España y se lo vio muy cerca de la influencer Mar Lucas, de 20 años y muy reconocida en su país.

En su estadía, el joven de 23 años estuvo rodeado de amigos, disfrutando de fiestas y compartió por primera vez una imagen junto a su nueva conquista, a quién sus fanáticos le encontraron un gran parecido a la China.

Por otro lado, el artista estrenó un nuevo hit musical y sorprendió a sus seguidores realizándose dos tatuajes, uno en honor a su tema y otro con su mejor amigo El Demente. Con letras negras, en el ante brazo y una imprenta de estilo antigua, Rusher se tatuó: ‘’Intensidad’’, el nombre de su canción.

El nuevo tatuaje de Rusherking

A través de su cuenta de Instagram, Rusher compartió la imagen en blanco y negro, donde se puede apreciar el reciente tattoo, acompañado por un emoji de corazón con vendas blancas, dejando en evidencia, como si fuera un corazón roto sanando.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Rusherking?

En el nuevo tema del artista oriundo de Santiago del Estero se puede leer: ‘'Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribir, debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío Anoche salí y tomé para olvidar y te escribí, pero no vas a contestar Me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más, Me pregunto: ¿Dónde estás? y si piensas regresar...''.

El nuevo video de Rusherking y Mar Lucas juntos

El finde semana pasado Rusherking y Mar Lucas fueron nuevamente vistos juntos en el festival Boombastic, ya que el artista cantaría junto a Emilia. El vídeo lo dio a conocer El Ejercito de LAM y no tardó en viralizarse.

En las imágenes se lo ve Rusher junto a Mar Lucas, disfrutando de la noche, pero lo que llamó la atención el fue el look de la joven: campera oversize, jeans cargo, un estilismo muy similar al de la China Suárez

D.M