Rusherking ha vivido meses muy intensos. Su relación con la China Suárez que finalmente terminó, su ascenso en la música y sus compromisos laborales, lo han posicionado en el centro de la polémica. Recientemente se conoció que el cantante estaría saliendo con la influencer española Mar Lucas y, aunque no hay nada confirmado, existen indicios de que podría estar empezando una nueva relación.

Mientras tanto, el nacido en Santiago del Estero está disfrutando de las mieles que le está dejando su más reciente colaboración musical "Los del Espacio" y el trend de su fragmento que se volvió viral en TikTok. Cada vez, Rusherking interactúa constantemente con sus seguidores y Twitter es una de las redes sociales que más utiliza.

Rusherking quiere conocer Venezuela

A través de allí, el cantante sorprende con peculiares y graciosos comentarios, así como también indirectas para su ex, La China Suárez. "'Black Mirror' y tequeños. Que mas puedo pedir", "No es mi culpa que tu futuro y el mío no rimen" y "Yo siempre tan real y vos tan maniquí", son parte de los tweets que Rusherking escribe, pero recientemente reveló un deseo que tiene y que posiblemente cumpla muy pronto.

Parte de los tweets de Rusherking.

Rusherking escribió: "Quiero conocer Venezuela". Al parecer, el intérprete desea ver cómo es la cultura de esta nación caribeña. En varias ocasiones ha bromeado tanto con el acento de los venezolanos como con sus expresiones. Incluso, hasta estuvo practicando algunas expresiones populares de este país: "Me parece burda de bueno el tequeño. Dígalo si a usted también le gusta ese beta. ¿Cómo vengo con mi venezolano?".

Tweet de Rusherking.

Como era de esperarse, los seguidores comenzaron a comentar y algunos seguidores venezolanos ya comenzaron a hacerle todo tipo de invitaciones a Rusherking de actividades que puede hacer y lugares qué visitar en este territorio.

"Si vas: Que no te falte Los Roques, Isla Margarita, Canaima (selva) y estás hecho", "Te esperamos en Caracas", "Ven a Caracas Rusher, hay muchos lugares donde venden tequeños y juradito que son lo best ", fueron parte de las invitaciones que le llegaron a Rusherking.

AM