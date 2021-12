El palito de Wanda Nara a la China Suárez en el especial de Netflix

Wanda Nara se convirtió en la figura de esta semana en Netflix cuando realizó una participación como adelanto de la nueva temporada de Emily en París.

La empresaria mostró parte de su vida en la capital francesa y también respondió algunas picantes preguntas sobre la infidelidad. "Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga. Soy todo o no soy nada”, dice la esposa de Mauro Icardi haciendo un guiño picante a su escándalo con la China Suárez.

El video intercala partes de la popular serie de Netflix en la que Wanda Nara también aconseja al personaje que al parecer, recurre a diversas infidelidades. "Yo no podría hacerlo", dice la rubia en este sentido. "Y si yo fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa", agregó.

Luego, Wanda Nara habla directamente de las relaciones abiertas. “Se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo: ‘bueno chau, abierta está la puerta de casa. Vengo con un chip que no se actualiza, no soy como el teléfono que tiene la actualización”, remarcó.