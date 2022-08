Marcelo Tinelli dio sus primeros pasos en televisión de la mano de Juan Alberto Badía en la década del 80. Desde entonces, el éxito lo acompaño por casi tres décadas con VideoMatch, ShowMatch, el Bailando, el Cantando, y el Patinando. En julio de este año, el conductor debutó con la versión argentina del programa británico “Canta Conmigo Ahora” y como era de esperar, la audiencia y sus fanáticos no dejaron de acompañarlo.

El particular gesto que tuvo Marcelo Tinelli con una fanática: "Lo que él hizo es porque es un tipo de bien"

El martes pasado, Gabriela Villar, una periodista fanática tuvo la suerte de conocer en persona a Marcelo en Don Torcuato y contó su experiencia a TN Show. La mujer contó que durante la pandemia de coronavirus consiguió su teléfono, lo contactó y comenzó un ida y vueltas de mensajes, que terminó en una amistad. Luego dio detalles de las conversaciones y aseguró cómo fue el encuentro tan esperado por el cual logró cumplir su sueño.

“Hace poco más de un año, cuando él volvía a la conducción, le mandé un mensaje de WhatsApp y le conté que la pandemia había sido muy dura y que lo extrañaba muchísimo. Él me contestó. Sin poder creerlo, le pregunté si era él. Entonces me grabó un audio donde me dijo que le emocionaba y que se ponía contento de que me hubiera gustado su regreso. Empezamos un ida y vuelta, donde siempre le contaba que él era parte de mi familia” expresó la fanática en diálogo con TN Show.

El particular gesto que tuvo Marcelo Tinelli con una fanática: "Lo que él hizo es porque es un tipo de bien"

“Él se define como un filántropo, es decir, una persona que se caracteriza por tener un amor incondicional hacia el otro y trabajar para el otro sin buscar nada a cambio. Y ese es mi caso. Porque, aunque él no ganaba nada, fuimos entablando una amistad” comentó Villar.

A lo largo de su larga trayectoria, el cabezón recibió el amor y el cariño de sus fieles seguidores en cada programa. En más de una oportunidad, Marcelo se acercó a la tribuna de sus shows para entablar diálogo con sus fanáticos, al igual que lo hizo con los seguidores de los participantes de sus certámenes. La historia de Gabriela Villar es única y se caracteriza por la particularidad de haber logrado un vínculo gracias a la tecnología, que la llevaron a cumplir el sueño de conocer a su ídolo en persona. La periodista fue invitada por el conductor para presenciar las grabaciones de Canta Conmigo Ahora y conocerlo en persona.

“Fui el martes a Don Torcuato. Cuando llegamos nos ubicaron justo donde está el podio de los ganadores y lo vi a Marcelo parado hablando con un productor. Lo llamé, él se acercó, me dio un beso, un abrazo y me dijo ‘Gabi, qué lindo que estés acá. Después nos vemos’. Él tenía que ir para el escenario y yo no le soltaba la mano” expresó la periodista.

El particular gesto que tuvo Marcelo Tinelli con una fanática: "Lo que él hizo es porque es un tipo de bien" (TN Show)

“A nivel profesional se suele decir que uno no tiene techo porque siempre puede ir por más, pero mi techo fue ese. He entrevistado a mucha gente, pero mi sueño era charlar con Marcelo. Igual no es que le hice una nota, porque quería que fuera mi momento. Lo único que le pedí fue hacer una videollamada con mi hija y aceptó. Lo que él hizo es porque es un tipo de bien y una buena persona” cerró Gabriela en dialogo con TN Show.

Canta Conmigo Ahora: cómo entender la dinámica del big show:

Con gran éxito, Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de El Trece con su nuevo big show de formato internacional, Canta Conmigo Ahora. Un nuevo show musical de talentos, que busca encontrar las nuevas voces y para eso, contará con 100 jurados y un despliegue de tecnología, luces y sonido, sin precedentes en el país. Para entender este nuevo formato de talent show, el propio Marcelo Tinelli Explicó cómo funciona la dinámica de Canta Conmigo Ahora. Programa que ya comenzó generando amores y odios entre el público y los más críticos de la pantalla chica.

Canta Conmigo Ahora: cómo entender la dinámica del big show



“Acá hay un podio donde tres participantes, terminada la jornada del lunes y del martes, van a estar en ese lugar los tres mejores cantantes. Uno va a pasar directamente a la próxima ronda y los otros dos van a hacer un duelo para ver quién pasa a la final. O sea, que van a haber dos participantes entre lunes y martes que van a la final”, explicó Marcelo Tinelli

Entre el miércoles y jueves se seleccionarán otros tres cantantes con los mejores puntajes. “Dos participantes, entre miércoles y jueves, van a pasar a la gran final”; es decir, serán seleccionados con la misma dinámica de lunes y martes. Para cerrar, 4 participantes por semana, pasarán a la final.

"Hay un podio de tres. Entre lunes y martes van a salir dos ganadores. Los jueves habrán otros dos ganadores. Así durante seis semanas hasta completar 24 ganadores", agregó Marcelo Tinelli, pero está el podio de tres, así que el participante que vegan después, puede superar el puntaje del podio y quedarse con el lugar.

Canta Conmigo Ahora: cómo entender la dinámica del big show



“24 participantes van a pasar de acuerdo al puntaje que el jurado les dé” ¿Cómo es el puntaje que el jurado le va a dar? Cada jurado representa un punto, es decir que cada concursante podrá tener entre 0 a 100 puntos.

Cada jurado solo tiene que apretar el botón y ya con eso le dan el voto al participante. El jurado que vota al artista, puede cantar y bailar para acompañar al participante, por eso se llama Canta Conmigo Ahora.

Los 100 jurados están ubicados en el panel gigante, desde donde escuchan y ven en vivo a los concursantes que buscan un puesto en el podio. Cada jurado tiene un botón, que, tras haber pasado 30 segundos desde que el participante empezó a cantar, podrá apretarlo, dándole así su voto. El jurado podrá cantar y bailar para acompañar al artista en el escenario.

En cada gala de audición se presentan entre 8 y 10 participantes promedio. A medida que van teniendo los puntajes se van ubicando en el podio. Solo hay tres puestos, los cuales ocupan los que más votos de los jurados hayan tenido.

En el primer día de Canta Conmigo Ahora, el podio fue ocupado al final del programa, por Maxi, Mati y Alien, con 92, 92 y 87 puntos, respectivamente. Pero ellos no tienen el pase asegurado, pues los concursantes que lleguen a participar al día siguiente, podrán superar esos puntos y sacarlos a los tres, o caso contrario, podrían sostenerse si los nuevos cantantes que audicionaron, no logran un número superador.

FF