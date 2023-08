Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación, lo que generó un escándalo en la farándula. La encargada de contar la primicia fue Paula Varela, que hace unos días lo reveló en Socios del Espectáculo. Sin embargo, muchos descreyeron de esta información ya que Ángel De Brito salió a desmentirla.

A pesar de la desmentida de Ángel De Brito, el tiempo le dio la razón a Paula Varela y el martes por la noche, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación con un comunicado a través de Twitter. Ahora, la panelista dio más información sobre esta ruptura y contó cuál habría sido el motivo por el que la cantante tomo esta decisión.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

"Lo que llevó a tomar la determinación a Tini fue que están en distintas sintonías y en diferentes momentos de su vida. A ver cómo lo explico: Ella es una chica joven, no tiene hijos, está llena de amigas, protagoniza una carrera que está explotando a nivel internacional, ella está en un momento muy especial de su vida", reveló con mucha seguridad Paula Varela sobre el por qué de la decisión que tomó Tini Stoessel de cortar su relación con Rodrigo De Paul.

Con diferentes sintonías, parece que Paula Varela se refiere a que Tini Stoessel quiere hacer vida de una persona de su edad, joven, mientras que Rodrigo De Paul no podría permitírselo porque tiene hijos. "Ella por ejemplo quiere salir, divertirse, ir a bailar, vivir a pleno su vida como su carrera profesional. Siente que no puede dejar pasar este momento. Es joven y quiere brillar en todo sentido. Y ojo, no es que él le impida hacer estas cosas, para nada, pero él vive en un lugar determinado también por cuestiones de su carrera, él está en España y además tiene otras responsabilidades", explicó la panelista.

"Concretamente, él es padre, tiene hijos, y cuando uno tiene hijos pasa a tener otra visión de las cosas. Más allá de que es un muchacho muy libre también, es otra cosa. No podés decidir por vos solo sino que también tenés que pensar en tus hijos, y ella siente que no está para eso con todo el cariño que le tiene a esos chicos", cerró Paula Varela sobre lo que le estaría pasando a Tini Stoessel con Rodrigo De Paul.

NL.