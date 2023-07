Yanina Latorre participó en una entretenida entrevista en Terapia Picante, donde mientras contestaba preguntas iba probando distintas salsas picantes. Sin embargo, las redes sociales no le perdonaron cierto comentario que hizo sobre Antonela Roccuzzo.

Todo comenzó cuando el entrevistador le preguntó a la panelista que consejo le daría a las jóvenes que están comenzando una relación con un futbolista, a lo que ella contestó sin filtros: "Que se aguanten lo machistas que son".

Imagen reciente de Antonela junto a sus hijos en Miami.

Luego, la angelita reveló como fue su experiencia personal al acompañar a Diego Latorre: "Yo durante mucho tiempo lo acompañe, deje todo por él, no me arrepiento por qué crie a los chicos".

Sin embargo, el problema llegó cuando Yanina Latorre empezó a hablar sobre la esposa de Lionel Messi: "Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada". De todas maneras, rápidamente agregó: "No la estoy criticando, pero está siempre un paso atrás del jugador".

Yanina Latorre habló sobre la dinámica de Leo y Antonela

Al escucharla, el joven que la entrevistó le preguntó si Lionel sería Lionel sin su esposa, a lo que la angelita contestó sin dudarlo: "El talento de ellos es el talento de ellos siempre, tampoco los subestimemos".

Por último, Yanina Latorre reflexionó sobre la influencia de Antonela Roccuzzo en la vida de Messi: "Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, pero sos eso. Les crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudas en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso era Diego, este contento".

J.C.C