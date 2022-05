Cami Homs se instaló en Madrid para acompañar a que sus dos hijos puedan reencontrarse con Rodrigo de Paul en medio de su escandalosa separación.

A pesar de mantener un perfil bajo, la modelo fue la protagonista de las últimas polémicas después de que se confirme el romance del futbolista con Tini Stoessel y una de las figuras más buscadas. Sin embargo, Cami Homs decidió disfrutar de su estadía en la ciudad española en la que aprovechó el tiempo en el que Rodrigo de Paul se reencuentra con sus hijos Francesca y Bautista para pasear por los distintos puntos turísticos.

Cami Homs con sus hijos en Madrid.

De todas maneras, un gesto en sus redes sociales no pasó desapercibido por Estefanía Berardi quien compartió el polémico like de Cami en medio del escándalo. "Para mí, la mejor disculpa es el cambio de actitud. De nada sirve pedir perdón y seguir haciendo la misma tontería", dice la placa a la que Homs decidió dar "me gusta" en Instagram.

El picante gesto de Cami Homs en medio de su viaje a Madrid

Quién fue la causante de la separación entre Cami Homs y Rodrigo de Paul

Una vez que se confirmó la separación de Cami Homs con Rodrigo de Paul, las versiones de romance con Tini Stoessel crecieron con fuerza.

Sin embargo, no sólo la cantante entra en escena en esta ruptura, sino la mismísima China Suárez, quien habría sido una de las causas de la separación entre ellos.

"De Paul empieza a recibir los chats de la China en agosto mientras Cami Homs estaba embarazada. Y es ahí donde entra en escena Icardi", contó el periodista Augusto Tartúfoli en A la tarde días atrás.

Cami Homs descubrió chats de De Paul con la China Suárez antes de su separación.

Luego, el periodista asegura que estas conversaciones fueron descubiertas por Cami Homs, lo que desata una fuerte crisis. “Todo esto toma estado público en la pareja. Mensaje va, mensaje viene. De Paul desmiente haber chateado con la China, pero su esposa Camila se vio los chats", agregó "Tartu".

Para echar más leña al fuego, el panelista confirma que no fue Tini Stoessel la causante de la crisis entre ellos, sino la mismísima China Suárez.