El Polaco contó la verdad sobre los rumores de embarazo de Barby Silenzi

El Polaco está de vacaciones en la costa atlántica junto a su hija mayor Sol, fruto de su relación con Karina, la Princesita; su novia, Barby Silenzi y la hija de ambos, Abril. Juntos están viviendo hermosos días de relax, pasearon en jeep, escuchan música y bailan en la playa.

Barby Silenzi, bailó “El Rock del Gato”, en bikini junto a su hija Abril. Como era de esperarse, el Polaco no se perdió la tierna imagen, las filmó y subió el video a las historias de su cuenta personal de Instagram, pero la mirada de los seguidores fue mucho más allá.

En las imágenes observaron una pequeña pancita en Barby y rápidamente comenzaron a lloverle los mensajes al artista con respecto a un posible embarazo de su novia. Ante la cantidad de mensajes, el Polaco decidió ponerle fin a las sospechas y se expresó en las redes.

“Barby no está embarazada, son los churros de la costa”, escribió el Polaco para dejar en claro que su pareja no está en la dulce espera, sino que está disfrutando de sus vacaciones sin estar pendiente de lo que come o deja de comer. Los seguidores claramente no dejan pasar una.

La publicación del Polaco

Lo cierto, es que cuando estuvieron en “La Academia de Showmatch”, el Polaco y Barby Silenzi confesaron que les gustaría tener otro hijo, que buscarían el varón, ya que ninguno de los dos tiene un hijo varón, sin embargo, parecen haber postergado la búsqueda y disfrutan de sus vacaciones en familia.