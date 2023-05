Patricia Sosa recordó cuando Valeria Lynch discriminó a Karina La Princesita en un show

Patricia Sosa y Valeria Lynch solían ser grandes amigas, ambas formaron una amistad entrañable que no se pudo sostener con el pasar de los años. Ninguna pudo explicar exactamente cuál fue la razón del quiebre de la relación, porque fueron un cúmulo de eventos negativos. Tres años después ambas artistas siguen alejadas sin encontrar la reconciliación y Sosa recordó un mal trato de Lynch hacia Karina La Princesita.

Patricia estuvo en Socios del Espectáculo y habló de todo un poco. Incluso, la cantante no esquivó el tema de su enemistad con Lynch, de la cual justamente hace poco se conoció una polémica sobre cómo habría echado de su casa a su hija del corazón, Tais.

Patricia habló de su relación con Valeria Lynch.

Según algunos rumores que circularon, una de las razones por el enfrentamiento nació por la disputa de una y la otra por aceptar la inclusión de la referente de cumbia Karina la Princesita en un show de grandes cantantes argentinas.

Primero, le consultaron a Sosa acerca de aquella vez que Valeria no quiso que Karina cantara con ellas en el Colón, actitud que le molestó. La cantante contó: “Mi manager recibe el llamado de la manager de Valeria, diciéndole: ‘¿Patricia va a cantar si canta la Princesita?’. ‘Sí, ¿por qué? ¿qué pasa?’ le respondió. ‘Porque de este lado no hay forma’”.

Imagen reciente de Karina junto a Marcos Ginocchio.

Luego recordó: “Se creó toda una cosa, que yo no sé cómo disparó. Si fue por el productor, no sé que pasó. Pero la Princesita estuvo out”. Al escuchar esto, los panelistas comentaron que Karina era una invitada, y que las protagonistas eran ellas, pero Sosa lo negó: “No, no. Karina también era parte de una de las elegidas del espectáculo. Se sumaba al espectáculo. Aparte que es re buena cantante”.

Por último, le consultaron por qué Lynch no quiso que Karina participara, y teorizaron que fue por el género que interpreta la cantante. Allí, la esposa de Oscar Mediavilla continuó: “Igual te va a decir que no. Es una manera de ser. A mí me gusta ir simple, o te digo la verdad o te digo esto no lo puedo decir. No tengo memoria para mentir”.

Valeria Lynch echó a su hijastra de la casa

En Socios del Espectáculo revelaron: “Desde que Lynch se puso de novia con el músico Mariano Martínez – ex guitarrista de Ataque 77 -, la cosa entre ellos empeoró. Tais y Mariano, no se llevan bien”. Y Nancy Duré sumó: “Tais estaba angustiada, me dicen que dijo ‘por culpa del novio perdí a mi mamá”.

Luego, la panelista continuó: “Me mandaron un audio donde dice textual, que Valeria la echó, pero que incluso podría haber sido Martínez el que la sacó de la casa”.

Valeria Lynch y Tais Robles.

Recordemos que Valeria Lynch y su hijastra eran muy unidas. Luego de la muerte de la mamá de Tais, Lynch la adoptó como propia y la invitó quedarse a vivir con ella, incluso después de la separación con su padre, Cau Bornes.