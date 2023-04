Karina La Princesita tuvo que elegir entre el Kun Agüero o El Polaco y reveló a quién se chaparía

Karina La Princesita estuvo en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente, y sorprendió al hablar de sus exparejas. En particular sobre el Kun Agüero y El Polaco.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo de América presentó un segmento en donde Karina debía elegir entre varias personas y ver si "matcheaba" como si fuera Tinder y a cuál de los dos elegiría para chapar.

Si bien Karina intentó escapar de este momento que le produjo tensión, finalmente decidió hacerle frente a la consulta y hablar de a quién elegiría.

"Ay, tengo muchos nervios. Con ninguno me quedó un chape guardado y no tengo ganas de chaparme a ninguno... ", comenzó la cantante, pero luego decidió aceptar el desafío: "Lo voy a decir. Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar. Así que me chaparía al Kun", sentenció.

Karina La Princesita reveló cómo vivió las críticas hacia su cuerpo

En más de una oportunidad, Karina La Princesita se sinceró sobre lo mal que la pasó tiempo atrás cuando era juzgada por su apariencia o su aspecto físico. Sin embargo, fue recién ahora que puso en palabras qué fue lo que la destruyó en aquel momento.

En diálogo con "Más de lo Mismo", Karina La Princesita expresó: "De grande me pasó lo del hater, con mi cuerpo...'Gorda de mierda', hasta en los medios lo decían, yo estaba en pareja con alguien muy importante y decían '¿cómo se fijó en ésta?'".

Al ser consultada sobre cómo vivió ese momento, la cantante agregó: "Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar, pero me quería morir de tristeza. Sufrí mucho, me aislaba. Empecé a temblar cuando me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca".

