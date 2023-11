Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde se encuentran en el ojo de la tormenta en redes sociales, luego de que protagonizaran un fuerte cruce en vivo en el programa ''Nadie dice nada'', en donde la influencer lo tildó de machista a su compañero.

El tenso momento se dio a raíz de una frase que dijo Nacho, en medio de los rumores de romance de la conductora con Nico Occhiato. Durante el canal por streaming, Flor pedía a su público que no confíen en los hombres y esto hizo reaccionar de mala manera a su colega, que se mostró visiblemente enojado.

El tenso momento que se vivió en Luzu TV con Flor Jazmín y Nacho Elizalde

"Hasta que te llevan a Miami", lanzó Elizalde y la cara Flor rápidamente se desfiguró por sus palabras: "Es completamente machista el comentario, Nacho", Respondió.

Acto seguido, empezaron a tener un ida y vuelta: ‘’Ósea, ¿solo fui a Miami porque él solo me quiere cog*..", indagó la influencer mientras señalaba a quien supuestamente es su pareja: "No, no, no confíes en los varones hasta que te llevan a Miami", sostuvo Nacho.

"No entiendo. Yo fui a laburar a Miami", comentó Flor, aun dudando de las intenciones de su colega y él reiteró: "De laburo, pero te lleva un hombre en quien confías".

Finalmente, en el medio, se metió Nico Occhiato:"Es medio raro el comentario", y siguió Flor Jazmín: "Sí, está fuera de lugar, laburo hace tres años acá. Vivimos viajando, fuimos a hacer una nota. La rompimos. Que se reduzca todo a que me fui a cog.. con Nico Occhiato...", expresó, aún indignada con su compañero Nacho Elizalde.

Qué dijeron las redes sobre el tenso cruce entre Flor Jazmín y Nacho Elizalde

El cruce entre los conductores de Nadie dice Nada, repercutió de tal manera en las redes sociales, que los usuarios comenzaron a debatir. La mayoría se pulso del lado de la bailarina, que en todo momento se mostró molesto ante tal comentario.

''Qué pesado fuiste @nachoelizalde con @florjazminpe.Al final le diste la razón a ella de todo lo que dice de los hombres. Vaya compañero de trabajo.'', ''Que tiro tarado Nacho Elizalde, esperando sentada que sea cancelado'', ''Cuánto le queda en luzu a Nacho Elizalde?'', ''Un desagradable desde siempre'', ''Cuando nos desconocemos...'', ''Feo el comentario a @florjarmínpe, fuera de lugar, te brotó la envidia, típico chetito que habla en diminutivo... infumable'', fueron varios de los comentarios de los internautas.

Por otro lado, otras personas apoyaron a Nacho Elizalde y apuntaron contra Flor Jazmín de estar ''perseguida'', por las especulaciones de noviazgo con Nico Occhiato: ''Me hace que Flor Jazmín está muy perseguida porque se entendió perfecto lo que quiso decir Nacho Elizalde'', ''Ubica a esta tarada de una vez, ya cansa'', ''Te banco muchísimo Nacho, Florencia hizo cualquiera, al final mostró su verdadera cara'', ''Que pesada fue ella en querer dejarlo como machista a él, ensuciándolo así ahi, cuando ella y TODOS venían jodiendo con eso hace días…'', se podía leer a lo largo de la red social X.

