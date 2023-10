Ángel De Brito envió un mensaje de audio a los estudios de Luzu TV con una consulta dirigida hacia Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Desde los estudios centrales, durante la emisión del programa Nadie Dice Nada, Momi Giardina y Nacho Elizalde le dieron play a una nota de voz grabada por el conductor de LAM. Los otros dos integrantes del programa, actualmente en Miami, se pusieron un tanto incómodos al ser interpelados.

El mensaje de voz de Ángel De Brito a Nico Occhiato dejó a ambos en una situación incómoda, ya que el periodista arrancó su audio diciendo: “Cuando dan tantas vueltas, tantas, tantas, tantas, y lo vienen haciendo desde el Bailando, cuando estaban en la pista juntos… yo creo que está pasando. El día que estuve ahí en el piso le pregunté a Nico '¿A dónde vas?, ¿Con quién vas?' y no me quiso decir. Me dijo 'No, es una sorpresa. Miralo en el programa', ¿Qué tanto? Todo turbio. Muy a lo Momi, todo turbio".

La reacción de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Los integrantes de Nadie Dice Nada se encontraban en un auto descapotable, en plena ciudad de Miami. Al finalizar el mensaje de voz se los notó tensos y nerviosos. Flor comenzó su respuesta expresando que todo fueron puras injurias y que estaban en Estados Unidos únicamente por trabajo. A lo que Nico recordó que le habían realizado una entrevista a Chayanne y que habían hecho un gran esfuerzo para eso. Sus compañeros en el piso no lo perdonaron y acotaron que Occhiato solo había concurrido a aquel viaje sólo para estar con Flor Jazmín.

Ángel De Brito se destaca por su estilo directo al hacer preguntas a las celebridades del espectáculo. Esta vez no fue su primera ocasión realizando esta pregunta hacia los integrantes del streaming, porque fue recientemente invitado a LUZU e interrogó a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña con una pregunta similar.

SDM