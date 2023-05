Camila Homs está en el centro de la tormenta y cualquier cosa que sube a las redes sociales, genera repercusiones. Desde que se separó de Rodrigo De Paul por los rumores de infidelidad con Tini Stoessel, los medios ven que sube para ver si hay alguna indirecta para el jugador de fútbol. Esta vez, luego de que los usuarios viralicen un video del backstage del nuevo tema de la cantante argentina y califiquen a su pareja como "figureti", la modelo aprovechó y le tiró un palito en Instagram.

El amor entre Camila Homs y Rodrigo De Paul terminó allá por el 2021 en medio de una ola de rumores y supuestos de infidelidades por parte del futbolista. Rápidamente, él inició una relación amorosa con Tini Stoessel y comenzaron las especulaciones sobre los tiempos de la pareja: parece que habrían comenzado su relación cuando la modelo estaba embarazada de su segundo hijo.

Las lujosas vacaciones de Camila Homs

Ahí mismo comenzó un ida y vuelta interminable, donde Camila Homs y Rodrigo De Paul se tiraron con todo, e incluso el futbolista le inició acciones legales cuando la denunció por hostigamiento y extorsión.

Últimamente no hubieron tantos escándalos ni polémicas relacionadas a Camila Homs y Rodrigo De Paul, por lo que pareciera que la calma ha llegado y todo está bien. Sin embargo, la modelo hace algunos días tuvo unas declaraciones con respecto al futbolista que dieron de que hablar: "Limpié toda las fotos con mi ex. Me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. No soy rencorosa, ya está. Pasado pisado".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Ahora, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel atraviesan un lindo momento en su romance, luego de los rumores de separación. Normalmente, no pueden estar mucho tiempo juntos porque tienen agendas muy complicadas y diferentes, por lo que es difícil coordinar, pero ahora la cantante tuvo un parate de un mes que le permitió acompañar al futbolista y disfrutar del tiempo juntos. Mientras ellos disfrutan en Madrid, Camila Homs está viviendo en Buenos Aires y quiere explotar su carrera como modelo.

Camila Homs junto a Bautista, su hijo menor

Las críticas hacía Rodrigo De Paul como padre son infinitas, y todos los días en las redes sociales hay nuevos usuarios opinando de su paternidad. Pero fue Camila Homs la que se encargó de mentir esta información y aseguró que es un padre presente. Incluso, fijaron un régimen de visitas para que la modelo debe llevarle a los hijos a Europa.

Sin embargo, a pesar de que la modelo lo desmintió y dijo que era un padre presente, los usuarios en las redes sociales siguen opinando y criticando al futbolista por no estar con ellos. Recientemente, Tini Stoessel compartió un video del backstage del videoclip del tema con Thiago PZK donde Rodrigo De Paul está ahí acompañando a su novia. Por eso, muchos internautas comentaron que era un "figureti" y un "padre abandónico".

La indirecta de Camila Homs a Rodrigo De Paul

Ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul se pronunciaron al respecto y no le dieron a los comentarios de gente desconocida, pero al parecer, Camila Homs se hizo eco de los comentarios y lanzó una indirecta en las historias de Instagram. La modelo compartió una foto en la que se la ve durmiendo con sus dos hijos y escribió un picante comentario: "Al fin del mundo".

NL.