Nicki Nicole y Trueno están separados y, aunque ninguno de los dos confirmó la noticia, los indicios en redes sociales son más que contundentes.

Pero mientras surgen nuevos rumores que involucran al trapero con la China Suárez, la reconocida cantante compartió en sus redes y una fuerte frase que sus seguidores asociaron como un "palito" para el músico.

“Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome. Y te pido que me sueltes", dice la placa que compartió la cantante y que corresponde a un fragmento de su nuevo tema, No voy a llorar.

" Que no llames, que no invente. Mientras yo intento callar To’ lo que mi corazón siente. Como yo ninguna. Seguí con tu vida. No vuelvo a llorar más. Hablé con la luna. Como yo ninguna. Seguí con tu vida. Ya no vuelvo a pensarte“, dice la canción que eligió Nicki Nicole. Luego, la artista compartió otro post en el que se ve haciendo fuck you a cámara.

Por qué vinculan a la China Suárez con Trueno, ex de Nicki Nicole

A pesar de que no hay pruebas contundentes para este rumor, comenzó a circular la versión de que la China Suárez estaría cerca de Mateo Palacios, conocido como Trueno.

Los trascendidos comenzaron cuando la China, antes de confirmar su separación con Rusherking, publicó una imagen con el ícono de un rayo (emoji que el trapero utiliza con frecuencia para referirse así mismo).

A pesar de estos dichos, la misma actriz se encargó de desmentir y se comunicó con Pochi, quien está detrás de Gossipeame, y dio su versión. "No sólo me desmintió lo de Trueno porque no lo conoce, sino que sigue enamorada de Rusherking y jamás estuvo en lo de Benjamín Vicuña", dijo en ese momento.