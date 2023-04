La China Suárez habló en medio de los rumores de romance con Trueno: "No lo conoce"

La China Suárez decidió hablar y dar su versión en medio de rumores de crisis con Rusherking y de trascendidos que la vinculan a Trueno, ex de Nickie Nicole.

La actriz habló con Pochi, quien está detrás de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien contó en redes la palabra de la diosa. "No sólo me desmintió lo de Trueno porque no lo conoce, sino que sigue enamorada de Rusherking y jamás estuvo en lo de Benjamín Vicuña", escribió la panelista haciendo referencia a los trascendidos que habría ido a cocinar a la casa del chileno.

La China Suárez habló en medio de los rumores de romance con Trueno

"Sólo iría a la casa del papá de sus hijos si ellos se lo pidieran. Fin del comunicado", dijo Pochi ante la pregunta de sus seguidores por estos rumores.

Trueno fue vinculado a la China Suárez.

Las versiones de que la China Suárez estaría cerca de Trueno empezaron una vez que se confirmó su separación con Nickie Nicole cuando dejaron de seguirse en Instagram. Luego, la actriz compartió una imagen junto al emoji de un trueno, ícono que él también utiliza.

El emoji en la foto de la China Suárez fue el indicio para los rumores.

Benjamín Vicuña habló de su relación con la China Suárez

Mientras algunos se hacían eco de la versión de que la China Suárez había visitado a Benjamín Vicuña en su casa, el actor emitió un comunicado manifestando su enojo por estos dichos.

“Paso por acá solo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires, después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación”, inició Vicuña en su cuenta de Instagram.

“Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que instalen un lugar en el que estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver con, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, manifestó el actor chileno.