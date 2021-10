El posteo de Wanda Nara que podría adelantar el desenlace de su historia con Mauro Icardi: "Olvidarte no será una tarea simple"

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Mientras el delantero de Paris Saint-Germain borró todas las fotos que había subido junto a la empresaria y modelo, en las que confirmaba su reconciliación; ella se muestra firme en su decisión de separarse y, en sus últimos posteo, parece confirmarlo a través de la música.

En el primer reel, se la ve con una remera rosa y mirando a cámara con un make up natural y realizado con los productos de su propia línea: Wanda Nara Cosmetics. Lo llamativo de este posteo, es el tema que acompaña el video, “Pendejo” de Enrique Iglesias. “Y por un ratico / Me quito el corazón y te lo dejo / Pa' ver si así te hago sentir lo mismo / Esta vaina que al verte me da”, dice la letra.

El posteo de Wanda Nara que podría adelantar el desenlace de su historia con Mauro Icardi.

En el otro reel, Wanda fue más allá y compartió la canción “Tiroteo” de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch que tiene un duro mensaje en su letra y que sus seguidores relacionaron, directamente, con Mauro Icardi. “Mi niña eres la musa de mis canciones tristes / no puedo cerrar los ojos mientras tú me desvistes / haces que de mí se vayan todos mis despistes / y es que olvidarte no será una tarea simple”, reza la letra de este hit.

Mientras Mauro Icardi disputaba el PSG versus Marsella, que terminó en un empate 0 a 0, la empresaria y modelo se mostró en redes, lejos del futbolista y centrada en su próximo gran paso: el divorcio.

Wanda Nara está decidida: quiere divorciarse de Mauro Icardi

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi después de su coqueteo con la China Suárez parece no tener fin. Si bien el jugador del PSG hizo varios posteos con su esposa y hasta le agradeció por seguir confiando en la familia lo cierto es que la modelo y representante quiere el divorcio de su actual marido, según informó Yanina Latorre en “Los Ángeles a la Mañana”.

“Estuve chateando con Wanda y la está pasando muy mal. Está muy triste. Me confirmó que sigue viviendo en la misma casa con Mauro pero que están separados y que ella está pensando en el divorcio”.

“Según palabras de ella sus amigos más cercanos y su abogada y muchas personas le aconsejaron que no de marcha atrás con la separación y que pida el divorcio”, completó Yanina mientras Ángel de Brito leía los mensajes.