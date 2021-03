El recuerdo de Pablo Rago a tres meses de la muerte de Carlín Calvo

A dos días de que se cumplan tres meses de la partida a la eternidad de Carlín Calvo quien falleció el 11 de diciembre a sus 67 años, su amigo Pablo Rago y compañero del recordado ciclo "Amigos son los Amigos" habló de su pronto fallecimiento y lo recordó.

"La muerte de Carlín la viví muy mal. Veníamos de una muerte de alguien muy querido, como fue la de Diego Maradona: no nos terminamos de recuperar de un golpe que enseguida vino el otro. Además, la contradicción: porque el día que murió Carlín fue el mismo día que Vito, mi hijo, se recibió y terminó el secundario, así que tuve una mezcla de sensaciones”, contó Rago en diálogo con "Cine argentino" por CNN Radio.

Además remarcó por qué al momento de su partida no se expresó públicamente sobre su muerte: "Desde la mañana, por supuesto, yo preferí no hablar porque no me sentía bien. Me llamó todo el mundo, hablé con gente de su familia porque lo conocía mucho a Carlín. El vino muchas veces a la casa de mis viejos cuando trabajamos juntos. Fue un golpe muy duro", aseguró.

“Si bien es cierto que él llevaba mucho tiempo enfermo, uno nunca está listo para la despedida de alguien. Tuvimos muchos trabajos juntos. Y siempre nos llevamos como dos chicos: nos divertíamos mucho trabajando y a la vez nos peleábamos mucho, porque teníamos personalidades completamente distintas. Pero la verdad es que me dolió y me sigue doliendo, todavía”, cerró, triste.

El hijo de Carlin Calvo escribió un emotivo mensaje para despedirlo

Esta mañana trascendió que Carlín Calvo falleció a sus 67 años, luego de pelear durante muchos años con una situación crítica de salud tras haber sufrido dos ACV. Su hijo, Facundo Calvo, usó sus redes sociales para despedir a su papá, así como también manifestar su admiración por el actor.

"Bueno viejito llego el día. Decirte que sos la persona que más admiré en mi vida. Que más quise en mi vida. Luchaste hasta el final por nosotros y eso te lo voy a agradecer siempre. Pero se que estás en un lugar mejor y descansando en paz, que te lo tenías bien merecido. Espero que siempre estés orgulloso de mi. Te amo papoto.", expresó Facundo Calvo sobre Carlín Calvo para rendirle homenaje en su cuenta de Instagram.