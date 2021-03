Se conoció el momento del quiebre en la relación entre Fede Bal y Sofía Aldrey

Luego de muchos ida y vuelta y varias aclaraciones por parte de Fede Bal de que estaba todo bien con su novia, Sofía Aldrey, la joven se cansó y le confirmó a la cuenta de Instagram @Chusmeteando1 que ya no están juntos: “Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos cuando no es así”, afirmó. Ahora en "Intrusos en el Espectáculo", Paula Varela reveló cual fue gota que rebalsó el vaso e hizo que ella diera un paso al costado.

La panelista aseguró: “Me dicen que la fiesta de la piletita calentita, que todos hicimos chistes, y que él salió a decir que estaba todo bien con Sofía fue un quiebre en la relación. Está todo mal a partir de ahí, es la realidad, no pudieron remontarla. En algún punto, Sofía puso un punto final en decir ‘esto yo no lo sostengo’”. Además, dijo que Fede está mal, angustiado ya que fue "una pareja que lo acompañó mucho”.

El polémico audio es el que Bal le mandó a "el Polaco" que decía: “Obvio, la pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada… Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras”. Se ve que eso fue demasiado para Sofía.

La palabra de Fede Bal tras confirmar la separación de Sofía Aldrey

Federico Bal ratificó la noticia que fue una bomba el último fin de semana. La celebridad argentina confirmó la ruptura de Sofía Aldrey luego de que la marplatence lo revelara el domingo por la tarde a @chusmeteando1.

"SÍ, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sentimos que era la mejor decisión. Estoy muy angustiado y triste", expresó el actor de 31 años a diario Show contundente.