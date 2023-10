La Joaqui y Ecko estarían teniendo un romance. Según la influencer Juarius, reveló las pruebas de cómo los cantantes estarían viviendo una historia de amor.

Todo comenzó con una historia que realizó La Joaqui en su cuenta de Instagram donde posteó el costoso regalo que le realizó el cantante urbano pero luego, borró: "El chico que me gusta me regaló las zapatillas que quería hace más de un año y no podía conseguirlas porque calzo 35 y no las encontraba en mi color favorito".

"Dato no menor, mi color favorito es el naranja, bastante complejo de encontrar. Que alta que dejaste la vara, rey. Los detalles son el verdadero 'qué hombre'", continuó su relato la artista.

Las pruebas del romance entre La Joaqui y Ecko

Luego de que la artista borrara todo tipo de evidencia en sus redes, la influencer pudo dar con el posteo y comenzó a revelar las pruebas del romance entre La Joaqui y Ecko.

El cantante, compartió en una de sus historias las mismas zapatillas y en el mismo color naranja, tal como las que recibió La Joaqui.

Además, Ecko compartió en sus historias de Instagram donde muestra cómo la jurado de "Got Talent Argentina" recibió el amor de sus fans y escribió: "Felicitaciones por tu disco. Feliz cumpleaños. Gracias por permitirme ser parte de ello".

En otra de las historias, se los puede ver a La Joaqui y a Ecko bailando juntos, abrazados y muy cómplices en un boliche.

El video y las pruebas las compartió la Juariu junto a su análisis de investigación y aumentó las sospechas sobre un posible vínculo entre los artistas.

